影評：《凱歌香檳》法國香檳創業女先鋒的奮鬥故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個27歲的寡婦,如何在19世紀初期創業,釀造出聞名全球的一款香檳酒。

1805年的法國,27歲的Barbe-Nicole Ponsardin 喪夫,繼承了家庭中的釀酒生意。家翁原本要她把葡萄園賣掉,但是Barbe 要延續先夫François 在這塊土地上釀酒的夢想。家翁在百般不願意之下,勉强給Barbe 這個機會。在當時的法國社會,Barbe 成了女性創業的先鋒。年紀輕輕的她,也在摸索中學習。先從如何管理葡萄園的農工開始、無數的徹夜釀酒、甚至如何突破拿破崙的禁運。每個階段的屢次失敗,Barbe 都沒有氣餒。但也幾乎把自己的所有私人財物出售,為自己的寄望下賭注。Barbe 創造出來的釀酒法,至今還在使用中。這也是著名Veuve Clicquot 香檳由來的故事。Veuve 在法文的意思是寡婦。大家在喝這款香檳的時候,現在會聯想到兩百多年前的這段故事。

除了描繪Barbe 的創業歷程,導演Thomas Napper 的電影也穿插她和先夫François ,兩人關係的轉變。從在葡萄園中學習的浪漫,到見識François 的不良嗜好,到最終必須找回自己心靈的歸宿。故事情節在刻畫Barbe 的心路方面,雖然不是太深。在創業和心路還是達到不錯的平衡,加上飾演寡婦的Haley Bennett,外貌看似溫柔帶些許脆弱。對夢想的期盼和執著,不禁叫觀眾對這段創業歷史,感到讚歎。

《凱歌香檳 Widow Clicquot》帶觀眾了解手中的奢華,其實源自一個法國寡婦的執著。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區限量戲院上映:包括舊金山的Opera 戲院、北灣San Rafael 的Rafael 戲院、Napa 的Cinemark、Sebastopol 的Rialto和Santa Rosa 的Summerfield 戲院。

電影網頁:https://www.widowclicquotmovie.com/

“Widow Clicquot” Review: The pioneering French business woman behind the champagne

“Screening Room” reviews “Widow Clicquot”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.widowclicquotmovie.com/

Now in select theatres, including San Francisco’s Opera, San Rafael’s Rafael theatre, Napa’s Cinemark, Sebastopol’s Rialto and Santa Rosa’s Summerfield theatre.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。