【全國新聞】拜登宣布退選 全力支持賀錦麗頂上

美國總統拜登的去向終於塵埃落定,宣布為了國家和黨的利益退選,並全力支持改由副手賀錦麗出選。民主黨則宣布,將採取公開透明和有序的方式,團結選出可擊敗特朗普的人。特朗普則形容拜登已被擊倒,如換成賀錦麗作對手,將可更容易擊敗對方。

拜登當地周日下午仍在特拉華州家渡假期間,在網上向全體國民發表公開信,宣布退選決定。

他指雖然想競逐連任,但退選決定對國家及民主黨有利,本周將向全國演說詳細交代,現時會集中精力專注完成餘下任期工作。

拜登又指美國現時已有全球最強的經濟,受惠醫療保健的人數創新高,是全體國民的努力。

拜登另外又發文指,全力支持由原本的競選副手賀錦麗代表民主黨競選總統,形容四年前挑選對方為競選副總統的拍檔,是自己作過的最佳決定。

有民主黨政要已隨即表態支持賀錦麗,包括前總統克林頓與希拉莉夫婦,另一名前總統奧巴馬發長文力讚其前副手拜登當總統後表現出色,但完全未有提及賀錦麗。

共和黨人亦紛紛回應拜登退選,總統候選人兼前總統特朗普發文形容拜登已被擊倒,又指對方是美國史上最差總統,批評拜登做盡一切去摧毀美國,形容他遭民主黨拋棄。

美國有線新聞網絡又引述特朗普指,如對手換成賀錦麗,認為將可更容易擊敗對方。

眾議院議長約翰遜則重申,拜登既然不適合競選,亦即不適合當總統,應立即辭職。

