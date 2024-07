【KTSF】

巴黎奧運下週即將登場,知名市調公司AC Nielsen旗下的Gracenote,就根據近3年的大賽成績,做出本屆奧運獎牌數的最新預測。

Gracenote推算,美國在本屆奧運將會打破上屆東京奧運的113面獎牌,預計將以37金34銀52銅的123面獎牌,排獎牌榜首,預計能在26個大項中取得獎牌,當中田徑及游泳仍然是美國隊的獎牌庫,接近一半獎牌都來自這兩個項目。

此外,在東奧贏得89面獎牌的中國隊,Gracenote預計本屆將會拿下僅次美國一面的36面金牌,有望威脅美國的金牌榜首地位,共計可贏得87面獎牌。

此外,獎牌榜三到五名的國家,依序是英國、法國,以及澳洲。

