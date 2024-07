【KTSF】

在家門口將車裡面的東西搬進屋內也會遭到偷竊?中半島Millbrae就在光天化日之下發生這樣的事,還好警方當天就捉到疑犯。

搶劫案現場位於Millbrae山區,Helen Drive夾Evergreen Way很接近280公路。

警方指出,週一下午1點半,一名27歲女人將車內物品搬進屋的時候,一名開車的匪徒突然出現,在女事主汽車後方偷東西,雙方短暫的爭吵後,匪徒駕車離開,事主並沒有受傷。

警方通過車牌號讀取技術,當天就上門找到嫌疑人物,並以搶劫和違反緩刑規定,逮捕了居住於San Mateo的45歲男子Angaaetau Lasike。

