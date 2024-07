影評：《心動50年》在生命完結前找初戀時的情人

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名年長男子,被醫生告知,自己應該對生命中的事物,做最後的了結。他在疫情開始的緊要時刻 ,出國要找數十年前的戀人。

在冰島做餐館生意的年長男子Kristófer,醫生告訴他,他的記憶力和運動技能正在衰退中,告訴Kristófer,生命的這個階段,要是有任何未完成的事務,應該是時候了。Kristófer 回想起自己年輕的時候,在倫敦唸書的初戀情人。縱然在疫情的威脅下,全球陸續關閉,Kristófer 還是跨海飛到倫敦。在隨時受困國外的情況下,試圖找Miko。

電影就在這個時候,把觀眾帶到上世紀60年代的倫敦。年輕的Kristófer 在決定放棄大學深造之後,斷然到一間日本料理餐館打工。從洗碗到學習烹飪,期間也認識老闆的女兒Miko。開始時對彼此的尊敬、好奇,到愛上彼此。但是似乎在一瞬間,餐館老闆決定結業。縱然日本給這對父女經歷戰爭歷史的創傷,老闆還是強迫自己回到祖國,Kristofer 和Miko 也就斷了音訊。

電影就是在過去和現在這兩個時段來回,逐漸感受這段情懷:為什麼在主人翁的生命中,會有那麼深遠的影響。特別是感覺在某種層面上,疫情導致的世界末日般陰影,他認為需要有個終結的事。

冰島導演Baltasar Kormákur 的這部感人之作,是根據Ólafur Jóhann Ólafsson 的小說改編。縱然兩個戀人,還是一個老套的白人男子和亞裔女子的故事,但在探討人生記憶、老化、生命中所失去的、還有初戀情懷,這些對人們生命中重大的事件,還是有極其柔美的刻畫,叫人難以忘懷。

《心動50年 Touch》讓觀眾感受重溫回憶的那種溫暖。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區限量戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/touch

“Touch” Review: Pursuing that unresolved issue before life ends

“Screening Room” reviews “Touch”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Now in select theatres

