影評：《心動50年》在生命完結前找初戀時的情人

《電影試片室》點評《心動50年 Touch》

July 13, 2024 電影試片室, 娛樂新聞, 熱點關注

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名年長男子，被醫生告知，自己應該對生命中的事物，做最後的了結。他在疫情開始的緊要時刻 ，出國要找數十年前的戀人。

在冰島做餐館生意的年長男子Kristófer，醫生告訴他，他的記憶力和運動技能正在衰退中，告訴Kristófer，生命的這個階段，要是有任何未完成的事務，應該是時候了。Kristófer 回想起自己年輕的時候，在倫敦唸書的初戀情人。縱然在疫情的威脅下，全球陸續關閉，Kristófer 還是跨海飛到倫敦。在隨時受困國外的情況下，試圖找Miko。

電影就在這個時候，把觀眾帶到上世紀60年代的倫敦。年輕的Kristófer 在決定放棄大學深造之後，斷然到一間日本料理餐館打工。從洗碗到學習烹飪，期間也認識老闆的女兒Miko。開始時對彼此的尊敬、好奇，到愛上彼此。但是似乎在一瞬間，餐館老闆決定結業。縱然日本給這對父女經歷戰爭歷史的創傷，老闆還是強迫自己回到祖國，Kristofer 和Miko 也就斷了音訊。

電影就是在過去和現在這兩個時段來回，逐漸感受這段情懷：為什麼在主人翁的生命中，會有那麼深遠的影響。特別是感覺在某種層面上，疫情導致的世界末日般陰影，他認為需要有個終結的事。

冰島導演Baltasar Kormákur 的這部感人之作，是根據Ólafur Jóhann Ólafsson 的小說改編。縱然兩個戀人，還是一個老套的白人男子和亞裔女子的故事，但在探討人生記憶、老化、生命中所失去的、還有初戀情懷，這些對人們生命中重大的事件，還是有極其柔美的刻畫，叫人難以忘懷。

《心動50年 Touch》讓觀眾感受重溫回憶的那種溫暖。滿分五分中得四分半，觀眾不該錯過。

電影目前在灣區限量戲院上映。

電影網頁：https://www.focusfeatures.com/touch

“Touch” Review: Pursuing that unresolved issue before life ends

“Screening Room” reviews “Touch”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/touch

Now in select theatres

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*