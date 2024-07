【KTSF】

一項新的研究發現,減肥藥如Ozempic和Wegovy等,可能降低第二型糖尿病患者的部分癌症風險。

這項發表在美國醫學會雜誌(JAMA)的研究發現,Ozempic和Wegovy等屬於腸泌素GLP-1類針劑類的減肥藥,可能有助降低部分癌症的風險,不過這些癌症都與肥胖過重密切相關。

此外,這項研究只包括第二型糖尿病患,因此不確定對於只是為了減肥而使用這些藥物的人,是否有同樣的功效。

