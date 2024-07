【KTSF】

有鑑於去年的暴亂場面,在舊金山(三藩市)警方努力阻止下,Mission區Dolores公園一帶,週六仍然有滑板愛好者和民眾聚集,換了一條街,舉行了小型的Hill Bomb活動。

舊金山警方週六於Delores街夾18街到21街設置路障和封路,目的是阻止一年一度非法的滑板活動Delores Hill Bomb,但週六仍然有一小部分的人找到繞過封路的方法,從Delores公園旁的Church街山坡,以極高的速度滑下。

過去,這個活動曾導致參與活動的人與穿防暴裝備的警察爆發衝突,導致多人受傷,甚至有人死亡,單在去年有100多人被捕,其中大多數是青少年,警方則因此正面臨集體訴訟。

