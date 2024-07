【KTSF】

南灣聖荷西警方向公眾推出了新的犯罪統計表。

這個犯罪統計表是根據聯邦調查局(FBI)的全國事件報告系統NIBRS模式,該系統會列舉每宗罪案的詳細信息,市民可以根據時段和犯罪類型進行篩選,以進行趨勢分析。

當局指,這個是一個智能的應用程式,通過圖表、圖形和表格,將數據轉化為有視覺效果的圖表,在網站上,公眾可以瀏覽最新的NIBRS犯罪統計數據,還可以看到警察反應時間、FBI一致仇恨犯罪報告,和FBI一致犯罪報告表。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。