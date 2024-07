【KTSF】

灣區第三大信用合作社Patelco Credit Union稍早遭受勒索軟件攻擊,服務受到嚴重影響,一週過後,Patelco稱電腦系統已回復穩定,開始恢復處理交易。

Patelco行政總裁Erin Mendez週日向客戶發信稱,旗下員工在週末期間對電腦系統進行搶修,已恢復Patelco的核心服務,終於「在隧道的盡頭看到曙光」。

Patelco是於6月29日報稱遭到勒索軟件攻擊,之後所有電子轉帳、查詢結餘和存款服務都受到影響,並限制客戶使用信用卡和扣帳卡交易。

Patelco在北加州服務接近50萬客戶,當中包括舊金山(三藩市)灣區和沙加緬度,資產總值據報約100億元。

