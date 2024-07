【KTSF 朱慧琪報導】

國慶日在紐約市皇后區發生悲劇,一名20歲的男子用刀刺死8歲弟弟,警方後來將涉事男子擊斃。

案發在4日晚,紐約警方接報,皇后區一棟公寓內,一名20歲的男子用刀刺死了一名8歲男童,他們很可能是同父異母兄弟。

消息指,男童的母親亦被刺傷背部,她後來流著血跑出公寓求救。

警方說,警員到達現場時,看到涉案男子用刀挾持他父親,警方多次命令他放下刀,但他沒有理會,警方最後向他開了一槍,涉案男子送往醫院後證實死亡。

當局指案發時,涉事單位還有一名8個月大的嬰兒,嬰兒沒有受傷,他的父母也沒有生命危險,警方正調查這宗悲劇的起因。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。