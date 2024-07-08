【全國新聞】紐約曼哈頓國慶日晚發生致命車禍 造成三死八傷

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紐約曼哈頓4日晚發生一起重大的致命車禍，一輛pickup貨車撞向正在慶祝國慶日活動的人群，造成三死八傷，紐約警方初步調查後，表示事件並非恐怖襲擊。
肇事的pickup卡車週五被拖離現場，這起卡車撞向人群的事件，發生在紐約曼哈頓的Corlears Hook公園，4日晚將近9點，肇事司機突然撞向公園內慶祝國慶活動的民眾。
死者的親戚Haneefah Hasan說：「我們瞭解到，有人醉駕在Water街超速，衝上人行道，再撞進圍欄內，我表弟和姨媽正在野餐的地方。」
紐約警方證實，事件造成三死八傷，其中有兩人當場死亡，第三人則是送院後不治，八名傷者中則有三人傷勢嚴重。
Hasan說：「那裡有用螺栓固定的長凳，卡車跳過去把我表弟撞倒在車下，還重撞我阿姨，她坐在長凳邊緣，他們倆人都去世了。」
慶祝國慶卻飛來橫禍，死者家屬非常難過，警方則公布調查進度。
紐約市警察局長Jeffrey Maddrey說：「目前還在調查到場的警員確實有聞到酒精味，但我們仍在做相關的測試過程。」
不過車輛撞入公園內的人群，也讓人聯想是否跟恐怖襲擊有關，但警方已經排除這個可能性。
警方也呼籲民眾千萬不要酒後開車，以免傷人傷己。
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