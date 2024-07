【全國新聞】紐約曼哈頓國慶日晚發生致命車禍 造成三死八傷

【KTSF】

紐約曼哈頓4日晚發生一起重大的致命車禍,一輛pickup貨車撞向正在慶祝國慶日活動的人群,造成三死八傷,紐約警方初步調查後,表示事件並非恐怖襲擊。

肇事的pickup卡車週五被拖離現場,這起卡車撞向人群的事件,發生在紐約曼哈頓的Corlears Hook公園,4日晚將近9點,肇事司機突然撞向公園內慶祝國慶活動的民眾。

死者的親戚Haneefah Hasan說:「我們瞭解到,有人醉駕在Water街超速,衝上人行道,再撞進圍欄內,我表弟和姨媽正在野餐的地方。」

紐約警方證實,事件造成三死八傷,其中有兩人當場死亡,第三人則是送院後不治,八名傷者中則有三人傷勢嚴重。

Hasan說:「那裡有用螺栓固定的長凳,卡車跳過去把我表弟撞倒在車下,還重撞我阿姨,她坐在長凳邊緣,他們倆人都去世了。」

慶祝國慶卻飛來橫禍,死者家屬非常難過,警方則公布調查進度。

紐約市警察局長Jeffrey Maddrey說:「目前還在調查到場的警員確實有聞到酒精味,但我們仍在做相關的測試過程。」

不過車輛撞入公園內的人群,也讓人聯想是否跟恐怖襲擊有關,但警方已經排除這個可能性。

警方也呼籲民眾千萬不要酒後開車,以免傷人傷己。

