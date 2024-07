【KTSF】

國慶日假期結束,專家預估,週日機場安檢的旅客人數將再創新高,而稍早已有超過兩萬航班延遲。

美國航空(American Airlines)則預計週日將成為該公司史上單日乘客人數最多的一天。

總部位於德州達拉斯的美國航空表示,週日預估將搭載77萬5千名乘客,創該公司史上單日乘客人數紀錄,並已在鳳凰城等樞紐機場增加航班,以容納額外的旅客。

美國航空預計,該公司週日將有6,500架航班起降,同時為因應Beryl颶風可能造成的延誤,將免除往返部分受風暴影響的德州機場的更改機票費用。

