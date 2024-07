影評：《MaXXXine》成人影星進軍好萊塢

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀八十年代,一個成人電影的女星,要轉型進軍好萊塢,卻面臨殺機。

2022年有兩部電影作品相繼推出:《X》和《Pearl》。《X》講述在上世紀70年代,一組人到農場拍成人電影,卻遭到農場主人的追殺。《Pearl》說的是30年代,農場主人的經歷。而這個系列電影中的第三部,《MaXXXine》帶觀眾到80年代。

Maxine 在逃出農場死劫後,成為大紅大紫的色情影星。但是她也知道,自己要更成名,就應該投入電影圈。在被名導演挑選為一部恐怖片續集的主角之後,Maxine 知道達到事業頂峰的距離不遠了。但也在這時刻,有一個似乎清楚Maxine 過去的人,開始追殺她,先從Maxine 身邊的朋友和工作夥伴開始下手。但是Maxine 也有會保護她的律師。Maxine 到底能否再次逃離死劫?還是會成為好萊塢成名路的犧牲品?

這是導演Ti West,第三次和新進女演員Mia Goth 合作。這套三部曲中,Mia Goth 在全部她飾演的角色中,展示完全投入角色和演戲實力,大大提升了這三部曲的水平,縱然三部曲都是比較難取得迴響的驚悚片種。

電影在拍攝手法方面,鏡頭的處理和美術設計,都將觀眾置身80年代的美感和色彩,叫人回味。從劇本的角度來看,和前兩部作品相比,比較少給予女主角Mia Goth 發揮的機會,但仍舊肯定了她的演習才華。現在要看的是,在《X》三部曲之後,她能夠如何在其他作品中,展露才華再更廣的一面。

《MaXXXine》讓觀眾回味80年代的B級電影情懷。滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/maxxxine

“MaXXXine” Review: From adult movies to Hollywood

“Screening Room” reviews “MaXXXine”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/maxxxine

Now in theatres

