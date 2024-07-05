【灣區新聞】前聯邦眾議員Jackie Speier患乳癌 已進行切除腫瘤手術

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代表中半島的前聯邦眾議員Jackie Speier，在社交媒體宣布患有乳癌，並接受了切除腫瘤手術。

Jackie Speier週四透過社交平台X表示，全國每年有30萬女性被診斷患上乳癌，如今自己是其中之一。

74歲的Speier透露，今年6月在UCSF進行例行乳房檢驗的時候發現，她也說因為夏天規劃得滿滿，幾乎錯過乳房掃描的預約，但她慶幸自己沒有取消例行檢查。

Speier表示，這裡的教訓是，人們需要注意自己的健康檢驗，不要忽略。

Speier去年從國會退休，宣布不競選連任之後，決定競選San Mateo縣議員，今年3月初選以接近7成選票擊敗對手，將在明年重新擔任她在1980年當選的同樣崗位。

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