【灣區新聞】前聯邦眾議員Jackie Speier患乳癌 已進行切除腫瘤手術

代表中半島的前聯邦眾議員Jackie Speier,在社交媒體宣布患有乳癌,並接受了切除腫瘤手術。

Jackie Speier週四透過社交平台X表示,全國每年有30萬女性被診斷患上乳癌,如今自己是其中之一。

74歲的Speier透露,今年6月在UCSF進行例行乳房檢驗的時候發現,她也說因為夏天規劃得滿滿,幾乎錯過乳房掃描的預約,但她慶幸自己沒有取消例行檢查。

Speier表示,這裡的教訓是,人們需要注意自己的健康檢驗,不要忽略。

Speier去年從國會退休,宣布不競選連任之後,決定競選San Mateo縣議員,今年3月初選以接近7成選票擊敗對手,將在明年重新擔任她在1980年當選的同樣崗位。

