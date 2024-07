【灣區新聞】灣區炎熱天氣持續 預料週六氣溫還會上升

【KTSF 朱慧琪報導】

造成灣區這一波熱浪的高壓槽,雖然緩慢地逐漸離開灣區,但炎熱的天氣仍然持續,預料星期六的氣溫還會上升,內陸地區最高氣溫有機會達到華氏110度,氣象局將危險酷熱警告延長至下星期三,是灣區有史以來歷時最長的酷熱天氣警告。

灣區將迎來另一波熱浪,並於星期六達到高峰,國家氣象局的資料顯示,星期六將會非常熱,灣區最熱的地方是東灣內陸地區Concord和Livermore,最高氣溫接近華氏110度,加州首府Sacramento一帶更熱,星期五到下星期三、四,日間最高氣溫持續超過100度。

比Sacramento更熱的地方是中谷一帶,預測Fresno星期六最高氣溫110幾度,而極端高溫天氣將持續至下星期。

國家氣象局發出紫色的危險酷熱警告,代表酷熱天氣可危害生命,身處酷熱天氣地區的人士,應該到有冷氣的室內地方,因為只靠風扇並不足夠, 謹記要喝水或含電解質的飲品,補充水分,千萬不可以將兒童和寵物留在靜止的汽車車廂裡。

國家氣象局表示,造成灣區史上時間最長熱浪的高壓槽,星期五以緩慢的速度離開灣區,不過不少地方打破同日高溫記錄。

San Rafael氣溫星期五達到華氏98度,追平了2013年創下的紀錄。

另外,舊金山國際機場的氣溫也創新高,達到華氏87度,打破了1973年創下75度的紀錄。

氣象局提醒大家,雖然氣溫很高,但海洋的水很冷,如果去游泳,要看安全告示,灣區大部分海灘都沒有救生員,如果一定要下水,當局建議大家穿救生衣。

