【灣區新聞】灣區炎熱天氣持續 預料週六氣溫還會上升

【KTSF 朱慧琪報導】

造成灣區這一波熱浪的高壓槽，雖然緩慢地逐漸離開灣區，但炎熱的天氣仍然持續，預料星期六的氣溫還會上升，內陸地區最高氣溫有機會達到華氏110度，氣象局將危險酷熱警告延長至下星期三，是灣區有史以來歷時最長的酷熱天氣警告。

灣區將迎來另一波熱浪，並於星期六達到高峰，國家氣象局的資料顯示，星期六將會非常熱，灣區最熱的地方是東灣內陸地區Concord和Livermore，最高氣溫接近華氏110度，加州首府Sacramento一帶更熱，星期五到下星期三、四，日間最高氣溫持續超過100度。

比Sacramento更熱的地方是中谷一帶，預測Fresno星期六最高氣溫110幾度，而極端高溫天氣將持續至下星期。

國家氣象局發出紫色的危險酷熱警告，代表酷熱天氣可危害生命，身處酷熱天氣地區的人士，應該到有冷氣的室內地方，因為只靠風扇並不足夠， 謹記要喝水或含電解質的飲品，補充水分，千萬不可以將兒童和寵物留在靜止的汽車車廂裡。

國家氣象局表示，造成灣區史上時間最長熱浪的高壓槽，星期五以緩慢的速度離開灣區，不過不少地方打破同日高溫記錄。

San Rafael氣溫星期五達到華氏98度，追平了2013年創下的紀錄。

另外，舊金山國際機場的氣溫也創新高，達到華氏87度，打破了1973年創下75度的紀錄。

氣象局提醒大家，雖然氣溫很高，但海洋的水很冷，如果去游泳，要看安全告示，灣區大部分海灘都沒有救生員，如果一定要下水，當局建議大家穿救生衣。

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