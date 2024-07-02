【灣區捷運】舊金山Powell街捷運站有亞裔婆婆被人推向列車後死亡

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灣區捷運（BART）位於舊金山（亖藩市）的Powell Street站，週一晚有老婦被人推向即將到站的列車死亡，警方已將懷疑涉案的男子拘捕，據警方消息透露，受害老婦是亞裔，疑犯也是亞裔。

事發於週一晚11時06分左右，74歲的受害人當時在月台候車，當一列向Millbrae方向的列車快將到站時，一名男子突然把老婦推向行駛中的列車，老婦的頭部被列車撞擊後倒在月台上。

老婦稍後被轉送舊金山總醫院搶救，最後不治身亡，成為今年灣區捷運首宗兇殺案的死者。

懷疑涉案的男子現年49歲，名叫Trevor Belmont，又名Hoak Taing，他沒有固定居所，事發不久被警方拘捕，他涉嫌謀殺和虐待長者，目前被拘留在舊金山縣監獄。

警方仍在調查案件，正翻看車站的閉路電視，同時調查疑犯的行兇動機。

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