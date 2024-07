【灣區捷運】舊金山Powell街捷運站有亞裔婆婆被人推向列車後死亡

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山(亖藩市)的Powell Street站,週一晚有老婦被人推向即將到站的列車死亡,警方已將懷疑涉案的男子拘捕,據警方消息透露,受害老婦是亞裔,疑犯也是亞裔。

事發於週一晚11時06分左右,74歲的受害人當時在月台候車,當一列向Millbrae方向的列車快將到站時,一名男子突然把老婦推向行駛中的列車,老婦的頭部被列車撞擊後倒在月台上。

老婦稍後被轉送舊金山總醫院搶救,最後不治身亡,成為今年灣區捷運首宗兇殺案的死者。

懷疑涉案的男子現年49歲,名叫Trevor Belmont,又名Hoak Taing,他沒有固定居所,事發不久被警方拘捕,他涉嫌謀殺和虐待長者,目前被拘留在舊金山縣監獄。

警方仍在調查案件,正翻看車站的閉路電視,同時調查疑犯的行兇動機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。