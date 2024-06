影評：《善良的種類》進入一個熟悉但怪異的環境

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在好萊塢受歡迎的希臘導演Yorgos Lanthimos,新作品是一部關於“控制”的電影。《善良的種類 Kinds of Kindness》是由三部似乎不相關的中長度電影組成,用的都是同樣幾位演員飾演不同的角色。

在第一段中,一個白領職員,完全聽從老闆的指令。從什麼時間吃飯,什麼時候和太太親密,甚至給太太服用墮胎藥,以確保他的工作生活不受影響。老闆一天要他開車殺人,職員認為這要求過火,拒絕老闆的要求。而老闆這個時候,卻對他完全放棄。職員試著在生活中找回規律,但卻失敗。最後必須考慮老闆的殺人要求。

第二段中,一個科學家在海上遇難。正當他的丈夫處於悲傷的時候,科學家突然回來。但是他的丈夫卻不相信這是同一個人,於是給科學家一個接一個的要求,來證明科學家的愛。但這些要求也越來越極端。

在第三段中,一個邪教要找一個能夠讓人起死回生的人。會員中有一個女子,從睡夢中的一個視覺,在現實生活中找到這一個真人。但她要如何把這個人帶進邪教環境中?

這些看似沒有關聯的故事。圍繞著“控制‘這個主題,把人們在生活中控制自己的因素。以具體的方式拍出來,然後看這些人物如何應對。但是三段故事,也沒有一個整體性的概念,所以還是感覺鬆散。給一貫怪異風格的導演Yorgos Lanthimos,一個用好萊塢出色演員,在他創造出來的世界中玩動。

這三部曲中的主要演員Jesse Plemons、Emma Stone、Willem Dafoe和 Hong Chau,都把他們最具實力的一面表現出來。這也是看導演Lanthimos 作品,滿足好奇的一股動力。

《善良的種類 Kinds of Kindness》把觀眾帶進一個熟悉,但怪異的環境體驗。滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.searchlightpictures.com/kinds-of-kindness

“Kinds of Kindness” Review: Entering the strange world to discuss “control”

“Screening Room” reviews “Kinds of Kindness”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Now in theatres

