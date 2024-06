【KTSF】

美國其中三大電訊公司發生了大規模的國際漫遊中斷事故,影響目前身在海外的美國用戶。

受影響的包括電訊公司AT&T、T-Mobile和Verizon的用戶,他們證實,在海外的美國用戶週四在通話、發訊息和使用數據時遇到障礙。

Verizon透露,有大約3成的海外用戶,在通話和數據連接時無法正常運作。

T-Mobile就將問題歸咎於第三方供應商Syniverse,並表示雙方正合作解決問題。

而第三方供應商Syniverse是負責管理多間電話營運商的國際漫遊服務,Syniverse表示,連接的問題最初發生於週四早上。

