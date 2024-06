【灣區新聞】數百民眾聚集Union市府大樓 抗議開第三家大麻店（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

東灣Union City市議會原定週二就開設第三家大麻店舉行公聽會,吸引數百民眾聚集在市府大樓前抗議,民眾也湧入市議會會議現場,對開設大麻店表示反對,不過公聽會最終取消。

Union City週二晚原定就是否開設第三家大麻店舉行公聽會,但在市議會會議一開始,市府經理突然宣布,由於大麻店申請人病了,因此公聽會取消。

Union City市府經理Joan Malloy說:「眾所周知,embrac 大麻零售店的申請人,要求今晚不要進行公聽會,他們表示他們都感染了傳染病,並且病得非常嚴重。」

雖然公聽會取消,但其中一名市議員Scott Sakakihara發言指聽到了市民的呼聲。

Sakakihara說:「市議會代表了城市居民,如果大量居民不想要某樣東西,那顯然是一個重要因素。」

他同時表示,如果否決這家大麻店的申請,將會讓市府失去430萬的資金,包括86萬將會提供給社區組織的資金,他表示,市府的很大一部分資金都投入到公共安全之中。

之後約10位民眾都發言表示反對。

有居民說:「作為民選代表,我強烈建議您優先考慮我們居民的安全和福祉,而不是其他的事情包括利潤。」

另一名居民說:「如果你對這項提案投贊成票,你實際上把我們家庭處於危險之中,並向我們的家庭宣戰,我們也會相應地投票,我們可以投票讓你當選,我們也可以投票讓你下台。」

在市議會晚上會議開議前,就有數百民眾聚集在市議會門前,對新開大麻店表示抗議。

計劃新開的大麻店,距離華裔主持的佛教紫蓮寺只有650英尺,紫蓮寺的法師昨晚也到場抗議。

紫蓮寺法師Stella說:「關於這個大麻店要開在我們紫蓮寺的對街,甚至我們還開了個學校,這對我們來講是非常不可以接受的事。」

