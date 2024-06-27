【灣區新聞】舊金山日落區8月和9月再辦夜市 有吃臭豆腐大賽（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）日落區將在8月和9月再度迎來夜市活動，而且今年的規模比去年擴大一倍，還邀請名廚出席，並舉辦吃臭豆腐大賽。

還記得去年9月15日傍晚，舊金山日落區首個夜市活動的盛況嗎？今年的夜市活動又回來了，而且規模比去年大一倍。

舊金山市議員殷嘉立（Joe Engardio）說：「日落區夜市要回來了，而且規模翻倍，我們將在七個街區舉辦，上一次只有三個街區，所以這次足以容納一萬人，這次會以食物為主，多數都是食物攤位，會有各種食品，還會有一個吃臭豆腐的比賽，本地名人也會參加。」

這次的夜市活動將在8月30日和9月27日兩天登場，時間是傍晚5點到晚上10點，都在Irving街上，從19街一路到25街，總共七個街區，名廚甄文達Martin Yan將在8月30日的夜市活動揭開序幕，有民眾表示期待。

鄧先生說：「很好啊，現在夏天到了很多人，天黑得晚，太陽要到8點多鐘，差不多9點鐘才下去，放工以後年輕人就可以活動一下，商業也很好。」

本台曾率先報導過，身為台灣女婿的殷嘉立，受到在台灣逛饒河夜市的經驗啟發，著手推動舊金山首個日落區夜市活動，之後包括華埠和列治文區等，也有其他組織舉辦夜市活動，對於夜市逐漸在舊金山遍地開花，殷嘉立表示開心。

殷嘉立說：「我們很榮幸率先將夜市帶到舊金山日落區，並展現能吸引一萬人出席，現在在全市各地都有舉辦，我覺得是好事，我們很高興這個點子廣受歡迎。」

除了兩場夜市活動，殷嘉立也將在9月21日舉辦海灘派對，地點位於Taraval街夾Lower Great Highway。

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