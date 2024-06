【灣區新聞】舊金山日落區8月和9月再辦夜市 有吃臭豆腐大賽（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)日落區將在8月和9月再度迎來夜市活動,而且今年的規模比去年擴大一倍,還邀請名廚出席,並舉辦吃臭豆腐大賽。

還記得去年9月15日傍晚,舊金山日落區首個夜市活動的盛況嗎?今年的夜市活動又回來了,而且規模比去年大一倍。

舊金山市議員殷嘉立(Joe Engardio)說:「日落區夜市要回來了,而且規模翻倍,我們將在七個街區舉辦,上一次只有三個街區,所以這次足以容納一萬人,這次會以食物為主,多數都是食物攤位,會有各種食品,還會有一個吃臭豆腐的比賽,本地名人也會參加。」

這次的夜市活動將在8月30日和9月27日兩天登場,時間是傍晚5點到晚上10點,都在Irving街上,從19街一路到25街,總共七個街區,名廚甄文達Martin Yan將在8月30日的夜市活動揭開序幕,有民眾表示期待。

鄧先生說:「很好啊,現在夏天到了很多人,天黑得晚,太陽要到8點多鐘,差不多9點鐘才下去,放工以後年輕人就可以活動一下,商業也很好。」

本台曾率先報導過,身為台灣女婿的殷嘉立,受到在台灣逛饒河夜市的經驗啟發,著手推動舊金山首個日落區夜市活動,之後包括華埠和列治文區等,也有其他組織舉辦夜市活動,對於夜市逐漸在舊金山遍地開花,殷嘉立表示開心。

殷嘉立說:「我們很榮幸率先將夜市帶到舊金山日落區,並展現能吸引一萬人出席,現在在全市各地都有舉辦,我覺得是好事,我們很高興這個點子廣受歡迎。」

除了兩場夜市活動,殷嘉立也將在9月21日舉辦海灘派對,地點位於Taraval街夾Lower Great Highway。

