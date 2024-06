【灣區新聞】San Leandro華裔女長者上星期五離家後失蹤（視頻）

【KTSF】

東灣San Leandro一個68歲女長者自從上星期五離家之後就失蹤,警方表示關注她的健康狀況,呼籲大家協助尋人。

加州公路巡警(CHP)發出銀色警示SILVER ALERT,呼籲大家留意有關東灣San Leandro 68歲華裔女長者Hongwei Yan失蹤的消息。

警方表示Hongwei Yan上星期五離開位於Clarke街1700號路段的住宅之後就失蹤。

警方表示Yan有精神健康問題,擔心她的安危。Yan只說國語,從前也試過失蹤,有一次去了東灣奧克蘭。

SILVER ALERT – Alameda County

Last seen: Clarke St., and Thornton St., San Leandro@SanLeandroPD IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/hhziyHCPGZ — CHP – Alerts (@CHPAlerts) June 25, 2024

68歲的Hongwei Yan身高5呎,體重100磅,通常將白色長髮束成一個髮髻。穿藍色Adidas外套,或白色開襟上衫,有花的白色T恤,黑色球鞋和背著一個灰色背囊。

加州公路巡警應San Leandro警方的要求,發出銀色警示。如果看見Hongwei Yan,應該致電911。

