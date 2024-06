【國際新聞】麥加酷熱達攝氏51.8度 逾千朝覲者死亡

【有線新聞】

沙特阿拉伯穆斯林聖城麥加的朝覲活動,在極端高溫下造成逾1300人死亡,八成多是未有預先登記的朝覲者。沙特當局對朝覲人數有限制,沒登記的人本來不可以入冷氣帳篷休息,或獲得醫療服務。

麥加一連五天的朝覲,數以百萬穆斯林在最高達攝氏51.8度的極端高溫下進行。沙特當局今年限制朝覲人數於180萬,每個伊斯蘭國家有不同配額,再登記抽簽分配,以特殊的朝覲簽證去麥加,中簽者要付折合約6000美元的高昂費用,但很多人會透過其他中介,以個人旅遊簽證前往沙特,這批人或面臨被捕及遞解回國。

每一個健康和經濟良好的穆斯林,一生至少朝覲一次。根據伊斯蘭曆法每年朝覲的日子有不同,今年正值沙特阿拉伯盛夏,朝覲者來往不同聖地暴曬下每日最少行5小時,長則12小時。

有預先登記的人可以乘搭當局的旅遊巴,太熱可在冷氣帳篷休息,但沒登記者無法獲得這些服務。如到阿拉法特山當日,有人投訴要行12公里上山,形容像在焗爐被烤熟,由日出至日落在烈日下禱告和聽講道。

沙特當局加裝了灑水等設施降溫,但仍被批評多方面做得不足,如今年關閉了很多緊急的逃生捷徑,又有太多人擠進帳篷避暑,但冷風機多數時間無水,以至有人太悶熱而焗暈,樽裝水很快被搶光,又被指沿路醫護不足。

沙特事前安排有近二百間醫院、流動診所等,共40000人手應對。衛生大臣賈拉杰勒稱,逾46萬人接受過醫療,其中14萬是沒登記的人。當局認為今年籌辦成功,是部分人沒有充分衡量風險。

