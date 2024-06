影評：《不羈騎士》回到摩托車文化的輝煌年代

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀六、七十年代,美國中西部崛起騎摩托車文化,頂峰時期的一段故事。

1965年的芝加哥,家庭主婦Kathy 告訴一個記錄她說話的摩托車騎士Lyon,她是怎樣成為這個騎摩托車團隊的一份子。Kathy 在一個晚上被朋友叫到一間摩托車隊友開的酒吧。原本感覺不舒服,但是看到在玩桌球、有款有型的Benny。兩人結識之後,Benny 送她回家,並在她家外等候。幾個月後,Kathy 也就嫁給他。從Benny 身上感覺、體驗到的自由,這起了不小的作用。

故事從Kathy 的角度,見證這個摩托車騎士團隊 Vandals 的演變。當中一些人物,從領袖Johnny 開始,雖然外形粗壯、也經常會和外人動手,但還是從彼此騎摩托車的時候,感受那種統治各地的魄力。但是隨著人們聽聞加入這團隊的吸引力,在中西部開始更多的分支。之後Johnny 被殺,一些團隊也演變成犯罪組織,從燦爛時期墜落。

影片的其中一個吸引力,是不久前演《猫王艾维斯 Elvis》的Austin Butler,如何再度施展他在大熒幕中帶磁力的演出。而飾演領袖的Tom Hardy,也透過聲音與投足舉止轉型。兩位壯男互鬥演技。

電影從摩托車團隊的環境中,感受這段少有人透視的美國文化。故事缺乏一個具吸引力的軸心。透過團員妻子的角度看這段歷史,不但沒能感覺他們婚姻如何受到衝擊,距離不夠近。也無法深入透視這組織的魅力。但是也帶出這個像有組織性的宗教,在擴大的時候,容易失控。最終演變成人們利用來達到自己私人目的的環境。這也是現實生活中,經常叫人感嘆的。

《不羈騎士 The Bikeriders》給觀眾感受帶雄壯的浪漫。滿分五分中得三分半,值得推薦。

電影目前在各地戲院上映。

“The Bikeriders” Review: The rise and fall of a motorcycle club

“Screening Room” reviews “The Bikeriders”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.fandango.com/the-bikeriders-2024-233140/movie-overview

Now in theatres

