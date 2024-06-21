【國際新聞】熱宆籠罩加拿大 數百萬人處於炎熱天氣中

June 21, 2024 新聞, 國際新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

加拿大數以百萬人現時生活在熱宆籠罩的炎熱天氣之中，酷熱警告涵蓋加拿大東部安大略省、魁北克省和濱海省的大部分地區。

從安大略省到加拿大的大西洋地區，由於高溫和潮濕的程度，達到專家所說的危險水平，數以百萬的加拿大人處於高溫警告之下。

Montreal本週最高的氣溫將達到攝氏40度。

這個庇護所為居民提供可以降溫、補充水分，並躲避酷熱的地方。

無家可歸者收容所執行總監David Chapman說：「人們可以死於酷熱天氣，正如人會冷死。」

這一切都是因為熱穹一種高壓天氣系統，將熱空氣推向地表附近，並將其困住，導致氣溫上升。

加拿大環境部資深氣候學家David Phillips說：「不僅高溫，而且空氣品質也很差，因為太陽會加熱，排氣管和煙囪排出的化學物質，並且過程會持續一整天，早上、中午、晚上，我們無法逃避它。」

多倫多動物園裡的北極熊等動物也不能倖免，這裡有游泳池、製冰機和充足的陰涼處，讓牠們保持涼爽。

為了保護動物的安全，動物園管理員正在密切注意酷熱天氣。

多倫多動物園總裁Dolf DeJong說：「我認為有趣的是，大家如何開始更加關注天氣和氣候變化，以及如何影響我們的需要，我們也必須考慮對動物有什麼影響。」

專家表示對於長者、兒童和無家可歸者等弱勢群體來說，在高溫期間保持涼爽，並避免劇烈運動尤其重要。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*