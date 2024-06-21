【國際新聞】熱宆籠罩加拿大 數百萬人處於炎熱天氣中

【KTSF 張擎鳳報導】

加拿大數以百萬人現時生活在熱宆籠罩的炎熱天氣之中，酷熱警告涵蓋加拿大東部安大略省、魁北克省和濱海省的大部分地區。

從安大略省到加拿大的大西洋地區，由於高溫和潮濕的程度，達到專家所說的危險水平，數以百萬的加拿大人處於高溫警告之下。

Montreal本週最高的氣溫將達到攝氏40度。

這個庇護所為居民提供可以降溫、補充水分，並躲避酷熱的地方。

無家可歸者收容所執行總監David Chapman說：「人們可以死於酷熱天氣，正如人會冷死。」

這一切都是因為熱穹一種高壓天氣系統，將熱空氣推向地表附近，並將其困住，導致氣溫上升。

加拿大環境部資深氣候學家David Phillips說：「不僅高溫，而且空氣品質也很差，因為太陽會加熱，排氣管和煙囪排出的化學物質，並且過程會持續一整天，早上、中午、晚上，我們無法逃避它。」

多倫多動物園裡的北極熊等動物也不能倖免，這裡有游泳池、製冰機和充足的陰涼處，讓牠們保持涼爽。

為了保護動物的安全，動物園管理員正在密切注意酷熱天氣。

多倫多動物園總裁Dolf DeJong說：「我認為有趣的是，大家如何開始更加關注天氣和氣候變化，以及如何影響我們的需要，我們也必須考慮對動物有什麼影響。」

專家表示對於長者、兒童和無家可歸者等弱勢群體來說，在高溫期間保持涼爽，並避免劇烈運動尤其重要。

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