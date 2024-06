【國際新聞】熱宆籠罩加拿大 數百萬人處於炎熱天氣中

【KTSF 張擎鳳報導】

加拿大數以百萬人現時生活在熱宆籠罩的炎熱天氣之中,酷熱警告涵蓋加拿大東部安大略省、魁北克省和濱海省的大部分地區。

從安大略省到加拿大的大西洋地區,由於高溫和潮濕的程度,達到專家所說的危險水平,數以百萬的加拿大人處於高溫警告之下。

Montreal本週最高的氣溫將達到攝氏40度。

這個庇護所為居民提供可以降溫、補充水分,並躲避酷熱的地方。

無家可歸者收容所執行總監David Chapman說:「人們可以死於酷熱天氣,正如人會冷死。」

這一切都是因為熱穹一種高壓天氣系統,將熱空氣推向地表附近,並將其困住,導致氣溫上升。

加拿大環境部資深氣候學家David Phillips說:「不僅高溫,而且空氣品質也很差,因為太陽會加熱,排氣管和煙囪排出的化學物質,並且過程會持續一整天,早上、中午、晚上,我們無法逃避它。」

多倫多動物園裡的北極熊等動物也不能倖免,這裡有游泳池、製冰機和充足的陰涼處,讓牠們保持涼爽。

為了保護動物的安全,動物園管理員正在密切注意酷熱天氣。

多倫多動物園總裁Dolf DeJong說:「我認為有趣的是,大家如何開始更加關注天氣和氣候變化,以及如何影響我們的需要,我們也必須考慮對動物有什麼影響。」

專家表示對於長者、兒童和無家可歸者等弱勢群體來說,在高溫期間保持涼爽,並避免劇烈運動尤其重要。

