聯邦調查局(FBI)探員週四清晨搜查奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)住家,帶走許多紙箱和塑膠桶。同時,另外一間屬於一間垃圾收集公司業主在奧克蘭的住所也被搜查。

消息透露,聯調局探員是於週四清晨5時半左右到達Maiden Lane 100號路段一幢住屋搜查,大約早上10時左右,多名探員步出住屋,目前已離開現場。

聯調局尚未就事件作出評論,據報盛桃在奧克蘭持有4個物業。

動議罷免盛桃的一項請願行動近日搜集到足夠的簽名,合資格列入選票供選民投票。

