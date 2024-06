【KTSF】

東灣Fremont警方週日早上接報處理劫車案件時,對一名持刀的疑犯開槍,警方沒有人員傷亡,疑犯送院後情況穩定,警方呼籲有線索的民眾和Fremont警方連絡。

事件發生在週日早上9點左右,東灣Fremont警方接報在Osgood路4400號一間商店的停車場有人劫車,警方表示,疑犯持刀,在警方到達前已離開現場。

不過之後警方在Osgood路以西的Automall Parkway附近發現類似疑犯蹤跡,初步交涉後,疑犯仍然不放下手握的刀,一名警員在對峙過程中對疑犯開槍,警方沒有人員傷亡,疑犯送院後情況穩定。

開槍警員和疑犯身分將在幾天內公布,警方呼籲目擊者或是有線索的民眾,可以致電Fremont警方,電話是(510) 790-6900。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。