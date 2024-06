【KTSF】

南灣Fremont一間CVS藥房的保安,日前值班期間與人爭執後中槍身亡,另一人被刺傷送院。

警方指,事發在星期四晚11時,位於Fremont Hub內的一間CVS藥房,據初步了解,相信一名CVS藥房的保安與一人發生劇烈爭執,保安向對方刺了幾刀,然後那人開槍擊斃這名保安。

目前警方還沒有提出任何指控,警方正調查導致雙方爭執的原因,同時當局亦尋找此案的更多目擊者。

涉事的CVS週五關閉一日,門口有人放鮮花悼念。

