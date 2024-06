【有線新聞】

美國底特律一個嬉水公園發生槍擊案,最少9人被槍傷,槍手自殺身亡。

槍手事後逃到約800米外的一間屋匿藏,警方特種部隊和裝甲車包圍現場,期後發現他在屋內自殺身亡。

案發在密歇根州底特律以北,槍手在下午約5時駕車到嬉水公園附近下車,開了約30槍,最少9人被打中,傷勢未明,包括兩名兒童。

警方相信槍手是無差別施襲,現場發現一把9毫米手槍和三個彈匣。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。