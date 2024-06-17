【灣區新聞】聖荷西發生小型山火 北灣Santa Rosa未來數月處於山火風險

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乾燥的天氣加上強風，會加劇山火發生，南灣聖荷西東南方週六發生小型山火，至今8成受控，而當局指，北灣Santa Rosa在未來幾個月都會有發生山火的風險。

根據聖荷西消防局，週六早上8時半左右接報，Meadowlands Lane夾Wild Meadow Way一處山頭的植被發生山火，火勢一度向南蔓延至Santa Clara縣的San Felipe Road夾Las Animas Road，因此山火命名為Felipe，山火燒毀至少19英畝土地，已有至少8成受控。

當局出動80名消防員和直升機應對，事件中沒有建築物受損，目前也沒有傳出人員受傷。

另外，當局指，乾燥的天氣加上強風的因素，北灣Santa Rosa在未來幾個月都可能發生山火。

多年前，山火曾席捲北灣和酒莊，將多處社區夷為廢墟，隨著夏季來到，對於消防員和居民來說，山火的威脅，是夏季首要擔心的問題，就像這名Santa Rosa居民一樣。

北灣Santa Rosa居民說：「在上一個山火季節，我們曾經從房屋撤離，我們有些家人更失去房屋，所以我們對山火很熟悉。」

在本週，Santa Rosa消防局宣布山火季節正式來到，局長Paul Lowenthal指，一年裡，通常會看到6月比較愁雲慘霧，但現在的情況明顯不是這樣，因為氣溫升高，同時吹大風，而且濕度下降，所以現在對消防來說，今季的草地現在這樣乾燥，絕對是一個擔憂。

由於今年降雨量充沛，令草地生長茂盛，有更多燃料起火。

不過局長也補充，幸運的是，降雨也讓灌木叢和樹木還保有水分，不會像草地那樣容易起火燃燒。

不過隨著夏季來到，局長指，幾年前燃燒過的地區，確實有可能再次起火。

在Sonoma縣，過去7年間有多個地區經歷過嚴重的山火，但這些地區也發生了許多變化，而相比起2017年，目前的助燃料沒有那樣強勁。

局長同時敦促大家，採取預防措施來降低山火的風險，例如清除灌木叢，並在房屋周圍預留締造防火空間。

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