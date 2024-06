【灣區新聞】聖荷西發生小型山火 北灣Santa Rosa未來數月處於山火風險

【KTSF】

乾燥的天氣加上強風,會加劇山火發生,南灣聖荷西東南方週六發生小型山火,至今8成受控,而當局指,北灣Santa Rosa在未來幾個月都會有發生山火的風險。

根據聖荷西消防局,週六早上8時半左右接報,Meadowlands Lane夾Wild Meadow Way一處山頭的植被發生山火,火勢一度向南蔓延至Santa Clara縣的San Felipe Road夾Las Animas Road,因此山火命名為Felipe,山火燒毀至少19英畝土地,已有至少8成受控。

當局出動80名消防員和直升機應對,事件中沒有建築物受損,目前也沒有傳出人員受傷。

另外,當局指,乾燥的天氣加上強風的因素,北灣Santa Rosa在未來幾個月都可能發生山火。

多年前,山火曾席捲北灣和酒莊,將多處社區夷為廢墟,隨著夏季來到,對於消防員和居民來說,山火的威脅,是夏季首要擔心的問題,就像這名Santa Rosa居民一樣。

北灣Santa Rosa居民說:「在上一個山火季節,我們曾經從房屋撤離,我們有些家人更失去房屋,所以我們對山火很熟悉。」

在本週,Santa Rosa消防局宣布山火季節正式來到,局長Paul Lowenthal指,一年裡,通常會看到6月比較愁雲慘霧,但現在的情況明顯不是這樣,因為氣溫升高,同時吹大風,而且濕度下降,所以現在對消防來說,今季的草地現在這樣乾燥,絕對是一個擔憂。

由於今年降雨量充沛,令草地生長茂盛,有更多燃料起火。

不過局長也補充,幸運的是,降雨也讓灌木叢和樹木還保有水分,不會像草地那樣容易起火燃燒。

不過隨著夏季來到,局長指,幾年前燃燒過的地區,確實有可能再次起火。

在Sonoma縣,過去7年間有多個地區經歷過嚴重的山火,但這些地區也發生了許多變化,而相比起2017年,目前的助燃料沒有那樣強勁。

局長同時敦促大家,採取預防措施來降低山火的風險,例如清除灌木叢,並在房屋周圍預留締造防火空間。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。