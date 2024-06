影評：《寶藏》父女回到父親波蘭的逃亡舊地

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一則改編自真人事蹟,探討一對父女關係的故事。一名在紐約生活的記者和她在納粹大屠殺倖存的父親,一起回到波蘭探訪舊地。

1991年的紐約,一名婚姻失敗並在一年前喪失母親的記者Ruth,要到波蘭進行一次尋根之旅,招了父親陪同她。但是父親Edek,其實是納粹大屠殺的倖存者。旅途中,Edek 似乎對這次的出遊漫不經心。Ruth 做的一些安排也被Edek 改動,例如把坐火車改為包私家車。但父親卻也有他不願意面對過去的原因。Edek 把Ruth 帶到他童年的住家。他們發現裡面現在住的是一個貧窮、但不友善的家庭。這家庭聲稱住進來的時候,裡面什麼都沒有。但是Edek 卻發現,一些瓷器是屬於他們家庭的。父親不想再面對悲痛的過往,但是女兒卻想要保存這些記憶。後來父女也還到奧斯維辛集中營,也勾起父親的創傷。這裡是他喪失家人的地方,Ruth 後來對父親的思路和舉止,也有更深一層的了解。

電影改編自作家Lily Brett 的小說,描繪了父女兩個屬於不同世代的人,對猶太大屠殺的不同觀點。後一代對認識歷史的動力,和前輩要遺忘這段世界悲劇,可以有同樣的立場,卻有相反的處理心態。這其實也和在美國的一些亞裔社群相似,例如經歷過排華法的華裔,還有在二戰期間,被逼住進集中營的日本裔。

在德國導演 Julia von Heinz 的指導下,飾演女兒的Lena Dunham 詮釋出,後一代經常對前輩和陌生環境的不耐煩。出色的是飾演父親的Stephen Fry,帶出這角色對歷史的複雜性矛盾。然後還有久違了的波蘭演員Zbigniew Zamachowski,雖然屬於包車司機的小角色,但也帶出這小人物的溫馨。

整體來說,故事中,父女克服他們兩人之間的矛盾,最終還是叫觀眾在情緒上,感到滿足。

《寶藏 Treasure》是今年至今較突出的感人作品。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區限量戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/treasure

“Treasure” Review: A father’s trip to the Holocaust past

“Screening Room” reviews “Treasure”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/treasure

Now in select theatres

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。