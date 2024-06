【灣區新聞】舊金山交通局撤回Mission區Valencia街腳踏車道試點計劃

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山提出試點計劃,在Mission區Valencia街將腳踏車道設在雙行車道中間引來爭議,對此,舊金山交通局週四舉行線上會議,向媒體表示會恢復將腳踏車道移回到雙向車道兩旁的位置,並會和那裡的業主商討最終的設計。

舊金山交通局週四正式表示,將在下個星期給董事會提交把Valencia街腳踏車道改回到馬路兩旁的計劃,當局表示自今年2月就開始研究,因為中間腳踏車道的試點計劃,雖然減少了在那裡發生的涉及腳踏車騎士的意外,但是也被當地的商家批評影響人流,導致生意受到打擊。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「從交通的角度來看,中間腳踏車道的計劃是成功的,它達到了所設定的目標,但是計劃也出現意想不到的後果,尤其是對業主來說,我們聽到的是,中間腳踏車道對開車人士和腳踏車騎士都造成混淆,這引起交通受到干擾,對商戶的送貨也被干擾。」

在取得董事會同意之後,交通局下一步就是要商戶決定,那些戶外的小公園要留在現有的地方,路邊的腳踏車道會繞過,還是把腳踏車道設在行人走道旁,小公園移到腳踏車道外面,這意味著,顧客要越過腳踏車道進去小公園。

交通局表示,現有的大約30個小公園的商戶,有四分之一會想要把小公園設在腳踏車道外邊的設計。

至於什麼時候可以進行重鋪路線的工作,交通局表示,每一個路口需要幾個星期的時間,但商戶要當局避免在夏天和購物季節的商業旺季期間施工。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved.

