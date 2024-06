【KTSF】

根據加州司法部長的一份最新報告,南灣聖塔克拉拉縣繳獲槍械的人數居全州之冠。

根據聖塔克拉拉縣地檢官辦公室,該縣已成為槍械暴力限制令GVRO的先鋒,也就是允許執法部門暫時沒收被法院認為有可能實施大規模槍擊、謀殺或自殺的人的武器。

去年加州發放2719個GVRO,其中24%在聖塔克拉拉縣。

其中一個案例,一名男子聲稱要拿槍去掃射一間高中,聖荷西警方立刻採取行動,取得GVRO許可限制該男子買槍。

另一個案例中,一名武裝男子威脅要傷害自己跟妻子,警方在逮捕男子之前取得GVRO許可,並沒收了三把槍。

根據加州司法部,每年全國有超過4萬人死於槍械。

