【KTSF】

一名男子週二下午被捕,他涉嫌在Pinole警局襲擊一名前台員工。

事發週二下午4點15分左右,警局公佈的監視器畫面,可以看到該名男子進入警局大樓,先在附近坐下,隨後該名男子走向前台,(畫面右上角處),伸出手,並數次按鈴。

之後這名男子抓住前台職員的手臂,翻過櫃檯,並穿過服務窗口,受害職員在其他工作人員的幫助下成功逃離。

涉案男子被確認是65歲的Chester Victor,他因入室盜竊、綁架、非法監禁、毆打、襲擊,而被拘留在Martinez拘留所。

警方表示,具體情況仍在調查中,並呼籲知情民眾可打(510)724—1111與警方聯絡

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。