【國際新聞】全球最強護照排名出爐 新加坡首位

【有線新聞】
全球簽證指南網站VisaGuide.World公布全球「護照指數」排名，在199個國家及地區中，新加坡護照排首位，免簽入境國家多達159個；其次為意大利及西班牙。香港排第46名，中國第117位。
「護照指數」以免簽證、電子旅行證、電子簽證、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數目等項目來評定。
截至今年6月，全球「最強護照」為新加坡護照，以91.15分列首位，免簽入境國家多達159國。而第2至10名依序為意大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時及瑞士。
香港以83.89分排名位列第46名，較今年1月的排名跌2位。香港的護照獲135國給予免簽入境、5國可申請電子旅行證、29國落地簽證、19國可申請電子簽證，另38國必須先申請簽證。
至於中國護照排第117位，分數為32.65分，免簽入境國49個，116國必須先申請簽證。
「護照指數」首20個排名
1.新加坡
2.意大利
3.西班牙
4.法國
5.匈牙利
6.奧地利
7.愛爾蘭
8.荷蘭
9.比利時
10.瑞士
11.盧森堡
12.芬蘭
13.日本
14.瑞典
15.丹麥
16.捷克
17.挪威
18.葡萄牙
19.德國
20.波蘭
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