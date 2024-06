【國際新聞】全球最強護照排名出爐 新加坡首位

【有線新聞】

全球簽證指南網站VisaGuide.World公布全球「護照指數」排名,在199個國家及地區中,新加坡護照排首位,免簽入境國家多達159個;其次為意大利及西班牙。香港排第46名,中國第117位。

「護照指數」以免簽證、電子旅行證、電子簽證、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數目等項目來評定。

截至今年6月,全球「最強護照」為新加坡護照,以91.15分列首位,免簽入境國家多達159國。而第2至10名依序為意大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時及瑞士。

香港以83.89分排名位列第46名,較今年1月的排名跌2位。香港的護照獲135國給予免簽入境、5國可申請電子旅行證、29國落地簽證、19國可申請電子簽證,另38國必須先申請簽證。

至於中國護照排第117位,分數為32.65分,免簽入境國49個,116國必須先申請簽證。

「護照指數」首20個排名

1.新加坡

2.意大利

3.西班牙

4.法國

5.匈牙利

6.奧地利

7.愛爾蘭

8.荷蘭

9.比利時

10.瑞士

11.盧森堡

12.芬蘭

13.日本

14.瑞典

15.丹麥

16.捷克

17.挪威

18.葡萄牙

19.德國

20.波蘭

