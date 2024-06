【KTSF】

東灣Livermore警方週四提醒民眾,要注意一種跟電腦跳出頁面有關的全國性網上詐騙犯罪,這類詐騙已導致許多受害人損失大量金錢,警方建議受害人向聯邦調查局的網路犯罪ic3.gov通報有關詐騙案。

警方表示,受害人的電腦上會跳出所謂的安全警告頁面,謊稱帳戶有不尋常的活動,並指引受害人打一個電話通報。

通電話時,騙徒會告訴受害人,其電腦和個人訊息都被人盜用,接著會有人假冒政府官員,建議受害人將錢匯走,或將資產轉為金條或禮物卡,還會派遣快遞員去取走金條。

Livermore警方呼籲民眾不要上當,也要教育身邊的人要注意這類詐騙。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。