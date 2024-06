【KTSF】

伊利諾州三名警員週三到一個住所內執行任務時中槍,案中疑犯也中槍。

Ogle縣警Brian VanVickle說:「警方進入屋內,警員遭到屋內的人開火,三名警員中槍,被送往醫院,疑犯也中槍,被送往當地醫院。」

伊利諾州Ogle縣警方於早上8點多接報稱,有人在一間屋內威脅要自殺並殺人,警員到場後入屋不久,就立即遭到屋內的人開槍襲擊,過程中有三名警員中槍,被送往急症室,其中兩人目前已經出院,疑犯亦都被擊中,案件在調查中。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。