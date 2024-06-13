【灣區新聞】舊金山消防局三華裔救護員成立生命線計劃 協助不諳英語長者（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）消防局三個華裔救護員成立了生命線計劃，這個計劃的對象是誰？為什叫做生命線？

大家有沒有想過，如果遇到緊急醫療狀況，打了911，救護員到了現場，可是因為語言不通，而表達不到自己到底哪裡出了問題，怎麼辦呢？

舊金山消防局救護員顧智仁（Nick Koo）說：「我的外公外婆不會講英文，最近他們要打911，要去醫院，不過很困難與救護員溝通，這讓我們想到我們想做一個工具，讓我們救護員更好地與老人家溝通，有了這個工具，如長者們需要急救，可以更有效地與救護員溝通，可以更快做醫療評估，以及對長者施行急救。」

舊金山消防局救護員譚明慧（Emily Tam）說：「我的中文不是很好，如果老人家講的字詞很技術性的，我聽不懂，所以這生命線工具很有用。」

顧智仁、張凱傑和譚明慧都是舊金山消防局的救護員，他們一年多前成立了生命線計劃，這項計劃有三個重要的部份，卡的前面寫了病人的姓名、出生日期、病歷、藥物、最更新的藥物，以及對什麼藥物敏感，病人說什麼語言、緊急聯絡人的資料、醫生的姓名和電話，以及病人想去哪間醫院，後面就是翻譯卡，有中、英文對照。

舊金山消防局救護員張凱傑（Hoi Cheung）說：「如果不會講心口痛，不要緊，可以用手指指著圖畫，心口痛，還有什麼病痛，跌倒、頭暈和呼吸困難，這張卡會放在這硬膠套裡，後面有磁石的，可以放在一個很顯眼的地方，例如雪櫃的表面，這張貼紙放在大門口的右上角，代表你的家參加了生命線計劃。」

他們三人用工作時間，以及，休班之後的私人時間，上門到華裔長者的家裡，為長者們登記加入生命線計劃，至今已經有1500人參加。

顧智仁說：「公公婆婆很喜歡看見華人，穿著制服，可以講廣東話，講普通話，他們很歡喜我們幫助他們。」

舊金山生命線計劃是個非牟利組織，他們的行動得到不同機構的贊助，以及派出青少年義工幫忙，目前這項計劃只服務舊金山居民，如果大家想了解詳情，登記加入生命線計劃或者做義工，可以瀏覽：Sanfranciscolifeline.com，或電郵往：[email protected]

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