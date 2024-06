【灣區新聞】舊金山消防局三華裔救護員成立生命線計劃 協助不諳英語長者（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)消防局三個華裔救護員成立了生命線計劃,這個計劃的對象是誰?為什叫做生命線?

大家有沒有想過,如果遇到緊急醫療狀況,打了911,救護員到了現場,可是因為語言不通,而表達不到自己到底哪裡出了問題,怎麼辦呢?

舊金山消防局救護員顧智仁(Nick Koo)說:「我的外公外婆不會講英文,最近他們要打911,要去醫院,不過很困難與救護員溝通,這讓我們想到我們想做一個工具,讓我們救護員更好地與老人家溝通,有了這個工具,如長者們需要急救,可以更有效地與救護員溝通,可以更快做醫療評估,以及對長者施行急救。」

舊金山消防局救護員譚明慧(Emily Tam)說:「我的中文不是很好,如果老人家講的字詞很技術性的,我聽不懂,所以這生命線工具很有用。」

顧智仁、張凱傑和譚明慧都是舊金山消防局的救護員,他們一年多前成立了生命線計劃,這項計劃有三個重要的部份,卡的前面寫了病人的姓名、出生日期、病歷、藥物、最更新的藥物,以及對什麼藥物敏感,病人說什麼語言、緊急聯絡人的資料、醫生的姓名和電話,以及病人想去哪間醫院,後面就是翻譯卡,有中、英文對照。

舊金山消防局救護員張凱傑(Hoi Cheung)說:「如果不會講心口痛,不要緊,可以用手指指著圖畫,心口痛,還有什麼病痛,跌倒、頭暈和呼吸困難,這張卡會放在這硬膠套裡,後面有磁石的,可以放在一個很顯眼的地方,例如雪櫃的表面,這張貼紙放在大門口的右上角,代表你的家參加了生命線計劃。」

他們三人用工作時間,以及,休班之後的私人時間,上門到華裔長者的家裡,為長者們登記加入生命線計劃,至今已經有1500人參加。

顧智仁說:「公公婆婆很喜歡看見華人,穿著制服,可以講廣東話,講普通話,他們很歡喜我們幫助他們。」

舊金山生命線計劃是個非牟利組織,他們的行動得到不同機構的贊助,以及派出青少年義工幫忙,目前這項計劃只服務舊金山居民,如果大家想了解詳情,登記加入生命線計劃或者做義工,可以瀏覽:Sanfranciscolifeline.com,或電郵往:[email protected]

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。