【灣區新聞】舊金山通過《語言服務條例》修正案 越南語成官方語言（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)通過《語言服務條例》修正案,修正案明確規定,舊金山市政府部門有責任為市民提供無障礙的語言服務,包括提供中文等各種官方語言,同時新修訂的條例將越南語列為舊金山市的官方語言,此外,新條例賦予公民參與及移民事務辦公室(OCEIA)執行權並簡化了投訴流程。

11日通過的《語言服務條例》修正案,將舊金山市的官方語言門檻人數降低至6,000名使用英語能力有限(LEP)的市民,從而使越南語首次成為舊金山市的官方認可語言之一。

據聯邦統計局(United States Census Bureau)2018-2022年的American Community Survey(”ACS”),數據顯示,舊金山市有18.9%的市民表示自己英文能力有限,其中56.4%是中文使用者。

新條例明確規定,舊金山市府各部門有責任為市民提供包括中文服務在內的語言服務,而根據市議會文件,將會要求各部門翻譯標牌,並請各部門將數位媒體平台上的數位內容翻譯,又鼓勵僱用多語言能力職員提供翻譯服務等。

舊金山市市參事華頌善(Shamann Walton)說:「我們很高興今天終於在市議會全體會議上,通過了語言使用條例修正案,同時我們也與通過決議,重申舊金山對於語言通達的承諾。」

同時,這項修正案要求市府各部門在危機時刻,用不同語言澄清危機局勢,包括但不限於流行病、難民救濟和與災害有關的活動,在出現災難時,提供應急服務的各部門須提供語言輔助服務,包括用多種語言在社交媒體上更新資訊,並要求市府各部門告知民眾擁有提出投訴的權利,並提供反饋。

如果民眾遇到相關市府部門未提供語言服務,可以向公民參與及移民事務辦公室(OCEIA_提出投訴。

