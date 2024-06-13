【灣區新聞】舊金山通過《語言服務條例》修正案 越南語成官方語言（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山（三藩市）通過《語言服務條例》修正案，修正案明確規定，舊金山市政府部門有責任為市民提供無障礙的語言服務，包括提供中文等各種官方語言，同時新修訂的條例將越南語列為舊金山市的官方語言，此外，新條例賦予公民參與及移民事務辦公室（OCEIA）執行權並簡化了投訴流程。

11日通過的《語言服務條例》修正案，將舊金山市的官方語言門檻人數降低至6,000名使用英語能力有限（LEP）的市民，從而使越南語首次成為舊金山市的官方認可語言之一。

據聯邦統計局（United States Census Bureau）2018-2022年的American Community Survey（”ACS”），數據顯示，舊金山市有18.9%的市民表示自己英文能力有限，其中56.4%是中文使用者。

新條例明確規定，舊金山市府各部門有責任為市民提供包括中文服務在內的語言服務，而根據市議會文件，將會要求各部門翻譯標牌，並請各部門將數位媒體平台上的數位內容翻譯，又鼓勵僱用多語言能力職員提供翻譯服務等。

舊金山市市參事華頌善（Shamann Walton）說：「我們很高興今天終於在市議會全體會議上，通過了語言使用條例修正案，同時我們也與通過決議，重申舊金山對於語言通達的承諾。」

同時，這項修正案要求市府各部門在危機時刻，用不同語言澄清危機局勢，包括但不限於流行病、難民救濟和與災害有關的活動，在出現災難時，提供應急服務的各部門須提供語言輔助服務，包括用多種語言在社交媒體上更新資訊，並要求市府各部門告知民眾擁有提出投訴的權利，並提供反饋。

如果民眾遇到相關市府部門未提供語言服務，可以向公民參與及移民事務辦公室（OCEIA＿提出投訴。

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