【灣區新聞】奧克蘭警方逮捕4名青少年 涉及灣區50多宗商店爆竊與搶劫案

【KTSF 朱慧琪報導】

奧克蘭(屋崙)警方宣布逮捕4名青少年,他們涉及灣區50多宗商店爆竊與搶劫案。

奧克蘭警察局召開記者會,提供了4名被捕青少年的信息,他與灣區50多宗的闖進商店盜竊和搶劫案件有關。

警方表示,自今年1月入室盜竊和搶劫案件有所上升,經調查後,確信有未成年人的團伙涉案。

警方表示,這些團伙在5月29日凌晨犯下了至少六宗商店盜竊跟搶劫案,涉案青少年目前面對Alameda縣地檢處提出14項控罪。

警方透露,通過監控視頻發現涉案的車輛,從而鎖定嫌犯盜竊商店涉及快餐店、加油站、便利店、酒水店等,被盜商店店員目前無人受傷。

奧克蘭警局局長Floyd Mitchell說:「雖然見到暴力罪案總數有所下降,但我們的工作還遠未完成。」

奧克蘭市長盛桃也在記者會上表示,奧克蘭犯罪率三年間下降17%。

