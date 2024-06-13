【灣區新聞】Alameda縣地檢處員工被指在集會出言侮辱罪案受害者家屬（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

支持罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的人士，在剛過去的星期六舉行集會，在會上有人出言侮辱罪案受害者的家屬，其後演變成肢體衝突，當中一名反對罷免的人士，證實是地檢處員工，Price親自回應指，員工的言論沒有問題，屬言論自由。

本台報導過，星期六於Alameda縣法院門外，一場支持罷免Price的集會上，一群Price支持者出言侮辱並嘲笑一些罪案受害者的家屬，其後發生肢體衝突，當中一名涉案人證實是地檢處員工，他有份出言嘲笑罪案受害者的家屬，更在社交平台facebook上直播。

這段影片是由現任Alameda縣地檢處員工Desmond Jeffries發佈到Facebook，他在片段中有六次說，罪案受害者家屬就像一個黑幫。

Jeffries在地檢處網站上是任職留任與招聘總監，不過Price回應表示，員工行為沒有違反道德或行為準則。

Price說：「我們的道德準則面向律師，而不是面向所有員工。」

Price認為，Jeffries在下班時間做甚麼，也是他自己的事。

Price說：「據我了解，Jeffries週六的行為，並未違反任何縣規則或程序。」

根據罷免Price的組織SAFE的領袖陳鍚澎指，地檢處員工嘲笑謀殺案受害者的家屬，行為已經越過界線。

陳鍚澎說：「你這樣做並直接攻擊受害者家屬，是完全錯誤和根本不可接受。」

陳鍚澎隨後去信Alameda地檢處和縣參議會，要求當局對Jeffries採取紀律處分，並解僱他。

說：「你在這個辦公室工作時，有責任保持高標準的自我要求。」

Price於週二記者會表示，Jeffries不會受到懲罰，並聲稱她的辦公室，不會對員工實施任何行為準則。

Price說：「Jeffries不會面臨任何紀律處分，據我所知，Jeffries於週六上午正行使了憲法第一修正案的權利。」

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