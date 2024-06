【灣區新聞】舊金山Market街以南有全新百分百可負擔出租公寓接受申請

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)Market街以南有全新百分百可負擔出租公寓,現正接受申請。

這個名為Mercy Housing的項目,位於舊金山Market街以南SOMA區7街600號,在今年落成,地點距離中央地鐵T Line站三個街口。

這個全新的百分百可負擔出租公寓,總共有100個全新出租單位,其中包括一睡房、兩睡房和三睡房單位,不設停車位。

這棟可負擔公寓,一睡房租金1,382元至2,132元,適合一到三人居住,兩睡房租金1,535元至2,547元,適合二到五人居住,而三睡房單位租金2,064元至2,814元,適合三到七人居住,租金是視乎申請人收入而定。

這棟可負擔房屋為,地區收入中位數50%至80%人士而設,一人住戶年收入不可超過83,900元,三人家庭年收入107,900元或以下,六人家庭年收入不可超過139,100元。

申請截止日期是7月2日下午5時,並會於7月23日上午11時抽籤,想了解更多,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000SW4SUUA1

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。