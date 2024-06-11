【科技新聞】蘋果舉行程式開發者大會 宣佈推出Apple Intelligence（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

蘋果公司一連四日的程式開發者大會週一開幕，宣佈推出自家Apple Intelligence生成式人工智能，及將作業系統與人工智能龍頭Open AI的ChatGPT融合。

今年蘋果公司的WWDC程式開發者大會，一口氣預告本年秋季將會推出提供給旗下不同裝置，由頭帶式Vision Pro Apple Watch手錶至iPhone、iPad、Apple TV及Mac電腦的新版本作業系統，而備受矚目的是新系統將會深度融入人工智能。

蘋果公司推出自家的生成式免費Apple Intelligence人工智能，它會根據用戶的個人特定情景，完成個人化的指令，例如系統會根據用戶收到的訊息，優先排出有時效性的提示（Notification），又加入人工智能寫作工具，可以重寫、校對及綜合文章要點，又可修改用詞文字語氣等。

蘋果公司也強調，其人工智能的私隱度，在發佈會上解構他們生成式人工智能的架構，表示大部份人工智能指令，都只會在裝置中運算完成，當遇上比較複雜的人工智能指令時，才會在蘋果公司以蘋果M系列晶片為核心的Private Cloud Compute私隱雲端的伺服器上運算，並且不會在伺服器上儲存任何個人資料。

除了免費Apple Intelligence之外，新的作業系統也將OpenAI的ChatGPT融入，每次都會在用戶的同意之下，才會將資料上傳至ChatGPT作運算，及回傳AI生成結果，並且不會留下紀錄。

此外，蘋果除了強調在人工智能平台上的私隱度之外，秋季上架的iOS/iPadOS 18作業系統，本身的私隱度也有所提升，用戶可以將特定的App鎖上，及隱藏App，代表著即使電話已經解鎖，那些鎖上或已隱藏的App，需要再一次解鎖才能使用。

訊息通訊功能上，新的作業系統將會支援RCS進階通訊服務，打破iPhone用戶與Android用戶在不用第三方通訊App之下，只能傳送文字訊息的限制，又新增衛星收發訊息功能，在沒有WiFi或電話網絡的情況，於戶外能接收到衛星訊號下，就可以收發訊息，這功能以往只適用於戶外SOS求救時才能使用。

至於市場一直憧憬蘋果公司在融入人工智能後能刺激股價上升，但週一市場看似往另一邊走，蘋果公司股價在收市時跌1.9%。

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