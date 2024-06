【中國新聞】四美國教師吉林北山公園遇襲 內地遊客上前制止亦被刺傷

【有線新聞】

吉林省吉林市昨日發生傷人事件,至少五人受傷,包括四名到當地交流的美籍教師,疑兇同日被捕。在北京,中國外交部表示,事件屬偶發性,強調不影響中美人文交流。

從網上片段可見,多名外國傷者中刀後,滿身血漬躺在地上,有警員及市民在旁照顧。據吉林市警方通報,案發在周一上午11時許,吉林市北山公園內。

相中男子與一名外國人發生碰撞,於是持刀刺傷該外國人,以及3名同行外國人。一名內地遊客上前制止時,亦被疑兇刺傷。傷者已被送院救治,無生命危險。

美國艾奧瓦州弗農山康奈爾學院證實,其中4名傷者是該學院派往吉林北華大學交流授課的教師,4人當日在中方人員陪同下遊覽北山公園,校方已跟4人聯絡並提供協助。

在北京,中國外交部表示,警方正調查事件,初步判斷是偶發事件。

中國外交部發言人林劍說︰「中國是世界上公認的最安全的國家之一,中方一直採取有效措施,並將繼續採取相關措施,切實保護所有在華外國人的安全。有關的偶發案件,不會對中美人文交流正常的開展造成影響。」美國國務院說正密切關注事件。

據艾奧瓦州眾議員札布納透露,其中一名傷者是他的哥哥,手臂被砍傷,暫無大礙,但仍要留院觀察。另外至少兩名傷者正在加護病房留醫,情況未明。其他國會議員亦有發聲,譴責事件可怕,又說已聯絡美國駐華大使館,確保傷者得到良好照顧,並安全回家。

