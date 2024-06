【全國新聞】夏日炎炎 醫生提醒民眾要正確塗抹防曬霜保護自己

【KTSF 張擎鳳報導】

夏季來臨,陽光普照,但猛烈的陽光會損害皮膚,更有可能增加患上皮膚癌的風險,因此衛生專家提醒民眾,要正確塗抹防曬霜來保護自己。

專家表示,民眾平時應該要有塗防曬霜的習慣,尤其在戶外活動時。

俄亥俄州立大學Wexner醫療中心的Susan Massick醫生說:「防曬霜是能夠最有效地,保護皮膚的其中一種方法。」

Massick表示,很多民眾錯誤地塗抹防曬霜,最壞的情況是沒有塗防曬霜。

Massick說:「你想要塗抹防曬霜,你每2到3小時應該重新塗抹一次,你要確保塗抹了足夠的防曬霜,你永遠不會塗抹太多防曬霜,但你絕對有可能沒塗足夠的份量。」

Massick說,要在出去戶外的15至20分鐘前就塗防曬霜。

Massick說:「特別是臉、耳朵、手、暴露在陽光下的部位,不要忘記塗防曬霜,在任何可能暴露在陽光下的皮膚。」

Massick說要用一款防水、可高度抵禦UVA,以及UVB紫外線的防曬霜,最好是SPF 50或以上。

對於皮膚敏感的人來說,含有Titanium Dioxide二氧化鈦,和Zinc Oxide氧化鋅等成分的礦物防曬霜也是一種選擇。

Massick說:「礦物防曬霜傾向於反射陽光,而化學防曬霜則傾向於吸收和轉化為熱能釋放,它們的作用原理不同,但都具有保護力。」

最後是檢查防曬霜的過期日,Massick說最好是每年補貨。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。