【全國新聞】夏日炎炎 醫生提醒民眾要正確塗抹防曬霜保護自己

【KTSF 張擎鳳報導】

夏季來臨，陽光普照，但猛烈的陽光會損害皮膚，更有可能增加患上皮膚癌的風險，因此衛生專家提醒民眾，要正確塗抹防曬霜來保護自己。

專家表示，民眾平時應該要有塗防曬霜的習慣，尤其在戶外活動時。

俄亥俄州立大學Wexner醫療中心的Susan Massick醫生說：「防曬霜是能夠最有效地，保護皮膚的其中一種方法。」

Massick表示，很多民眾錯誤地塗抹防曬霜，最壞的情況是沒有塗防曬霜。

Massick說：「你想要塗抹防曬霜，你每2到3小時應該重新塗抹一次，你要確保塗抹了足夠的防曬霜，你永遠不會塗抹太多防曬霜，但你絕對有可能沒塗足夠的份量。」

Massick說，要在出去戶外的15至20分鐘前就塗防曬霜。

Massick說：「特別是臉、耳朵、手、暴露在陽光下的部位，不要忘記塗防曬霜，在任何可能暴露在陽光下的皮膚。」

Massick說要用一款防水、可高度抵禦UVA，以及UVB紫外線的防曬霜，最好是SPF 50或以上。

對於皮膚敏感的人來說，含有Titanium Dioxide二氧化鈦，和Zinc Oxide氧化鋅等成分的礦物防曬霜也是一種選擇。

Massick說：「礦物防曬霜傾向於反射陽光，而化學防曬霜則傾向於吸收和轉化為熱能釋放，它們的作用原理不同，但都具有保護力。」

最後是檢查防曬霜的過期日，Massick說最好是每年補貨。

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