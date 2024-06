【灣區新聞】肺動脈高壓初期病徵不明顯 容易被忽視或誤診

【KTSF】

肺動脈高壓是嚴重疾病,但由於初期病徵不明顯,容易被忽視或誤診。

肺動脈高壓是肺部血管變窄和變厚,導致動脈血管壓力過高,病情會日漸惡化。

全國猶太裔衛生中心肺科醫師Tim Lahm說:「越早發現疾病,就能越早治療,並防止病情惡化。」

Lahm說,女性了解自己患病的風險,以及這種疾病的症狀非常重要,肺動脈高壓的症狀包括氣喘、疲勞、體重增加、腹部或下肢腫脹、胸痛和不規則的心跳。

Lahm說,這些症狀容易被忽略,或被誤診為另一種病症。

Lahm說:「醫生可能認為,病人患有更常見的疾病,例如哮喘,有時甚至是焦慮,所以誤診是很常見的,所以這是一個問題,因為我們面對的是日漸惡化的疾病,如果不及時治療,情況會變得更嚴重。」

醫生說,大約有15種聯邦食品和藥物管理局(FDA)批准的藥物可以治療這種疾病,並且剛剛批准了一種新藥物。

但研發針對性療法,以預防或阻止疾病惡化的工作仍在進行中。

Lahm說:「這種疾病是可以治療的,我們鼓勵患者盡快就醫。」

