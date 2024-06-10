【灣區新聞】肺動脈高壓初期病徵不明顯 容易被忽視或誤診

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肺動脈高壓是嚴重疾病，但由於初期病徵不明顯，容易被忽視或誤診。

肺動脈高壓是肺部血管變窄和變厚，導致動脈血管壓力過高，病情會日漸惡化。

全國猶太裔衛生中心肺科醫師Tim Lahm說：「越早發現疾病，就能越早治療，並防止病情惡化。」

Lahm說，女性了解自己患病的風險，以及這種疾病的症狀非常重要，肺動脈高壓的症狀包括氣喘、疲勞、體重增加、腹部或下肢腫脹、胸痛和不規則的心跳。

Lahm說，這些症狀容易被忽略，或被誤診為另一種病症。

Lahm說：「醫生可能認為，病人患有更常見的疾病，例如哮喘，有時甚至是焦慮，所以誤診是很常見的，所以這是一個問題，因為我們面對的是日漸惡化的疾病，如果不及時治療，情況會變得更嚴重。」

醫生說，大約有15種聯邦食品和藥物管理局（FDA）批准的藥物可以治療這種疾病，並且剛剛批准了一種新藥物。

但研發針對性療法，以預防或阻止疾病惡化的工作仍在進行中。

Lahm說：「這種疾病是可以治療的，我們鼓勵患者盡快就醫。」

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