【國際新聞】以軍突襲加沙中部難民救出4人質 包括擁有華裔血統女子阿加馬尼

【有線新聞】

以軍突擊加沙中部難民營,救出四名被擄走八個月的人質,包括有華裔血統的26歲女子阿加馬尼。加沙衛生部門指責行動造成270多人死、約700傷,哈馬斯稱有多名人質喪生,但沒透露詳情。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯要求聯合國安理會召開緊急會議磋商。

四名人質獲救後,送到以色列鄰近特拉維夫的醫院,與家人團聚。

他們都是去年10月在音樂節被哈馬斯武裝分子擄走,包括有華裔血統的26歲女子阿加馬尼,其父親雅各布感謝軍方救出人質。

這天生日的雅各布得到最珍貴的禮物,到醫院探望的總理內塔尼亞胡與在場所有人為他唱歌慶祝。

內塔尼亞胡讚揚參與營救行動的士兵,重申不會向恐怖主義低頭,會繼續以大膽創新的行動營救其餘人質:「我們致力營救所有人質,期望哈馬斯釋放所有人,即使他們不放人,我們亦將盡力將所有人帶回家。」

以軍聯同情報部門和特種部隊周六突襲加沙中部的努塞拉特難民營,發言人指哈馬斯經常轉移人質藏身地點,之前有三、四次的營救行動,都在最後一刻要取消,今次哈馬斯將阿加馬尼跟三名男人質分別藏在兩座相距200米建築物。

以軍數天前開始瞄準武裝分子的基礎設施,削弱他們的防衛力量,再出其不意在日間採取行動,同時間攻入兩座建築物救人,以防武裝分子有機會殺人質。

以軍強調,哈馬斯以民居為據點,部隊必須進入那裏才能救人。美國有線新聞網絡引述消息,美方為以軍提供情報,但沒有參與地面行動。

哈馬斯形容以軍這次突擊,造成數百人死傷,是一場可怕的屠殺,雖然成功拯救數名人質,但同時令其他人質遇害,不過沒有交代詳情。

