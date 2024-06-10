【國際新聞】以軍突襲加沙中部難民救出4人質 包括擁有華裔血統女子阿加馬尼

【有線新聞】

以軍突擊加沙中部難民營，救出四名被擄走八個月的人質，包括有華裔血統的26歲女子阿加馬尼。加沙衛生部門指責行動造成270多人死、約700傷，哈馬斯稱有多名人質喪生，但沒透露詳情。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯要求聯合國安理會召開緊急會議磋商。

四名人質獲救後，送到以色列鄰近特拉維夫的醫院，與家人團聚。

他們都是去年10月在音樂節被哈馬斯武裝分子擄走，包括有華裔血統的26歲女子阿加馬尼，其父親雅各布感謝軍方救出人質。

這天生日的雅各布得到最珍貴的禮物，到醫院探望的總理內塔尼亞胡與在場所有人為他唱歌慶祝。

內塔尼亞胡讚揚參與營救行動的士兵，重申不會向恐怖主義低頭，會繼續以大膽創新的行動營救其餘人質：「我們致力營救所有人質，期望哈馬斯釋放所有人，即使他們不放人，我們亦將盡力將所有人帶回家。」

以軍聯同情報部門和特種部隊周六突襲加沙中部的努塞拉特難民營，發言人指哈馬斯經常轉移人質藏身地點，之前有三、四次的營救行動，都在最後一刻要取消，今次哈馬斯將阿加馬尼跟三名男人質分別藏在兩座相距200米建築物。

以軍數天前開始瞄準武裝分子的基礎設施，削弱他們的防衛力量，再出其不意在日間採取行動，同時間攻入兩座建築物救人，以防武裝分子有機會殺人質。

以軍強調，哈馬斯以民居為據點，部隊必須進入那裏才能救人。美國有線新聞網絡引述消息，美方為以軍提供情報，但沒有參與地面行動。

哈馬斯形容以軍這次突擊，造成數百人死傷，是一場可怕的屠殺，雖然成功拯救數名人質，但同時令其他人質遇害，不過沒有交代詳情。

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