影評：《窺探者》要人留在森林中受觀察

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個美國少女,受困在愛爾蘭一個森林中,需要成為一種森林生物的觀察對象。

20來歲的美國少女Mina,在愛爾蘭Galway 市生活。白天在寵物店工作,晚上則改頭換面的在酒吧閒著。一天因為要把一頭鸚鵡送到偏遠的地方,途中經過一個森林。車子拋錨,天黑邊緣,一個白髮女子Madeleine 把Mina 叫進一個立方體。這建設三面是堅固的混凝土。一面是單向鏡子,裡面的人看到的只是自己的樣子,看不見森林中的一種智慧生物。立方體中還有兩個人,Madeleine 似乎在裡面呆得最久。裡面的人必須在夜晚的時候做自己,讓外面的事物觀察。要是不守這個規矩,或是夜間到外面去,就會被森林中的智慧生物殺死。但是白天的時候,森林的神秘也令他們無法在天黑前逃出森林。Mina 是否就從此和這些人永遠受困?

先說導演,是知名導演M. Night Shyamalan 的女兒Ishana 首部指導的影片。Ishana 選擇的是和父親類似的片種。懸疑味道濃,帶有驚悚成分,然後結尾給人真相大白的感覺。這個電影形態可以給觀眾帶來驚訝。但是看得多,期盼高,也容易失望。M. Night Shyamalan 的作品,經常就是這樣,叫人失望的次數遠超於感到滿足。

Ishana 則選擇了從一本小說取材。這是明智的做法。在摸索自己風格的時候,不需要過於考量故事內容。也就是這樣,劇情相對比較豐富。

森林裡智慧生物的神秘由來方面,其實是劇情中不錯的一環。為什麼它們會要學習人類的一舉一動,而要是有關鏡子兩面的人和智慧生活。他們的故事背景或是主導他們舉動的動力,能夠更深一點的刻畫,或許能夠給觀眾更加完整的體驗。

《窺探者 The Watchers》劇情可以有更加豐富的空間。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.warnerbros.com/movies/thewatchers

“The Watchers” Review: Trapped in a cube in the woods

“Screening Room” reviews “The Watchers”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/thewatchers

Now in theatres

