美國公布新一批對台售武,包括出售F-16戰機的零件及設備等。

這次軍售案總值三億美元,包括F-16戰機的後備零件及維修戰機所需的設備,會從美軍現有庫存調撥。

根據合約,美方還會向台方提供技術支援等後勤服務。軍售案獲美國國務院批准,亦已知會國會。美方表示這次軍售不會改變地區軍事平衡,亦不影響美國的國防部署,台北表示感謝。

