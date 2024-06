【加州新聞】加州司法部長公布槍械暴力防預小組發表的報告

【KTSF】

加州司法部長Rob Bonta週四公開槍械暴力防預小組發表的一份報告,當中詳列了現行司法制度授權法院頒布的的9項禁制令,以防止有暴力傾向的危險人士取得槍械,也讓受害人可以知道他們在司法制度下所享有的權力。

根據報告,在COVID疫情期間,受害人申請涉及槍械的禁制令個案出現下跌,但自那時起,相關數字每年都出現上升,報告指,申請數字上升,與加州槍械暴力出現大幅下降有關。

加州目前有9項禁制令,防止有暴力傾向的危險人士取得槍械,例如有自殘意圖或有意傷害他人的人士;有家暴傾向的人士;虐待長者的人士;對他人作出威嚇的人士;在職場作出威脅的人士;對校園作出威嚇的人士;威脅未成年人的人士,另外,法院也會因應緊急情況或刑事案件而頒布禁制令。

根據報告,2023年在加州申請限制持槍禁制令的數字,較2020年增加20%,當中大多數受害人申請的禁制令維持數年,同年,申請長期禁制令的數字也較2020年增加25%。

另外,2023年,受害人因為槍械暴力而申請的禁制令,相比2020年增加118%,也較2021年增加96%。

而以地域而言,在2016年至2023年間,加州法院共批出8,988個槍械暴力禁制令,當中44%是在聖地牙哥縣和Santa Clara縣批出,同期加州批出的2,071個長期槍械暴力禁制令,35%是在聖地牙哥縣批出。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。