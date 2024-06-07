【加州新聞】加州司法部長公布槍械暴力防預小組發表的報告

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加州司法部長Rob Bonta週四公開槍械暴力防預小組發表的一份報告，當中詳列了現行司法制度授權法院頒布的的9項禁制令，以防止有暴力傾向的危險人士取得槍械，也讓受害人可以知道他們在司法制度下所享有的權力。

根據報告，在COVID疫情期間，受害人申請涉及槍械的禁制令個案出現下跌，但自那時起，相關數字每年都出現上升，報告指，申請數字上升，與加州槍械暴力出現大幅下降有關。

加州目前有9項禁制令，防止有暴力傾向的危險人士取得槍械，例如有自殘意圖或有意傷害他人的人士；有家暴傾向的人士；虐待長者的人士；對他人作出威嚇的人士；在職場作出威脅的人士；對校園作出威嚇的人士；威脅未成年人的人士，另外，法院也會因應緊急情況或刑事案件而頒布禁制令。

根據報告，2023年在加州申請限制持槍禁制令的數字，較2020年增加20%，當中大多數受害人申請的禁制令維持數年，同年，申請長期禁制令的數字也較2020年增加25%。

另外，2023年，受害人因為槍械暴力而申請的禁制令，相比2020年增加118%，也較2021年增加96%。

而以地域而言，在2016年至2023年間，加州法院共批出8,988個槍械暴力禁制令，當中44%是在聖地牙哥縣和Santa Clara縣批出，同期加州批出的2,071個長期槍械暴力禁制令，35%是在聖地牙哥縣批出。

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