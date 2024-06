【KTSF】

炎熱的氣溫導致山火容易發生,週三於北灣Napa縣燃燒的Crystal山火,造成了4名消防員受傷。

Crystal Fire在週三下午1點多開始燃燒,地點在Crystal Springs路200號路段,大火威脅到附近的樓宇。

截至週四晚上8時,火勢已有九成受控,山火燒毀了約60英畝土地。

加州消防局通報有4名消防員因為在陡峭、多岩石的地形,以及炎熱的天氣情況下救火而受傷,他們接受治療後已出院。

